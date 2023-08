La Policía Municipal de San Juan, junto a inspectores de la Oficina de Permisos del Municipio, emitieron 58 infracciones contra varios negocios que indican, operaban sin los permisos necesarios.

Según destacó el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García Díaz, las infracciones suman unos $59,150, por negocios que operaban sin permisos, con “ruidos innesarios”, ventas fuera de horarios, extintores vencidos, entre otros.

Los negocios multados fueron El Rincón de Sha, Jumbo Supermarkets & Bakery’s, El Mangú, El Retorno, Restaurante Iris, El Chincho, Malabar, Labo Lounge Club, La Milagrosa, y El Coolmao.

“Estos esfuerzos pretenden hacer cumplir la ley de todos los negocios de San Juan, para una mejor calidad de vida en las comunidades donde operan, a la vez que hacen justicia a los comercios que procuran cumplir con todos los requisitos de operar sus establecimientos. El plan de trabajo seguirá, con las consecuencias establecidas a los violadores de ley”, dijo García Díaz.

“En los pasados meses hemos realizado estos operativos en conjunto visitando diferentes comercios en distintas áreas de nuestra Ciudad Capital, muchos respondiendo a quejas de los ciudadanos y residentes. En todas las ocasiones encontramos comercios cumpliendo con sus permisos, pero lamentablemente hay establecimientos que operan sin todos sus permisos al día. Por eso, seguiremos con estos operativos para promover el cumplimientos de las ordenanzas, reglamentos y la ley”, agregó el coronel García Díaz.

Estas multas se dan a pocas semanas de que entre en vigor un nuevo Código de Orden Público en San Juan que impone cambios a la operación de negocios. Entre otras cosas, se establece que el horario de venta de bebidas alcohólicas deberá ser de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y la 1:00 a.m. Mientras, los fines de semana -sábados y domingo-, será desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m.