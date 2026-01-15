La Policía de Puerto Rico intervino en dos lugares en Ponce el miércoles, resultando en arrestos y la ocupación de múltiples sustancias controladas.

Agentes de la División de Drogas de Ponce, como parte de sus planes de trabajo frente a la alta incidencia criminal, intervinieron en el residencial José N. Gándara, donde arrestaron a dos hombres de 24 años, residentes de Ponce, y confiscaron:

  • 22 bolsas con picadura de marihuana
  • 56 bolsas con polvo blanco de cocaína en modalidad de crack
  • 84 decks con polvo de heroína
  • $903 en efectivo
Dinero en efectivo ocupados en Ponce el 14 de enero de 2026.
Dinero en efectivo ocupados en Ponce el 14 de enero de 2026. (Suministrada)

El caso fue consultado con el fiscal José Román Martínez, quien ordenó citar a los arrestados para la radicación de cargos criminales por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

Relacionadas

  1. Dos arrestos y un menor intervenido tras allanamiento en Carolina

  2. Fatal en Mayagüez: hombre muere atropellado esta madrugada

  3. Fallece joven mientras practicaba deporte en pista de Hatillo

Posteriormente, en un conocido punto de drogas en el barrio Vallas Torres, los agentes ocuparon:

  • 28 bolsas de picadura de marihuana
  • 3 copos con picadura de marihuana
  • 32 bolsas con polvo blanco de cocaína
  • 8 bolsas con polvo blanco granulado de cocaína en modalidad de crack
  • 34 decks de diferentes colores con polvo de heroína
Sustancias controladas ocupadas en Ponce el 14 de enero de 2026.
Sustancias controladas ocupadas en Ponce el 14 de enero de 2026. (Suministrada)

Este segundo caso se encuentra bajo consulta con el fiscal de turno para el decomiso de las sustancias controladas y la continuación de la investigación.