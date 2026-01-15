Policía ocupa múltiples drogas en conocido punto de Ponce
Los uniformados también arrestaron a dos sujetos en el residencial José N. Gándara.
La Policía de Puerto Rico intervino en dos lugares en Ponce el miércoles, resultando en arrestos y la ocupación de múltiples sustancias controladas.
Agentes de la División de Drogas de Ponce, como parte de sus planes de trabajo frente a la alta incidencia criminal, intervinieron en el residencial José N. Gándara, donde arrestaron a dos hombres de 24 años, residentes de Ponce, y confiscaron:
- 22 bolsas con picadura de marihuana
- 56 bolsas con polvo blanco de cocaína en modalidad de crack
- 84 decks con polvo de heroína
- $903 en efectivo
El caso fue consultado con el fiscal José Román Martínez, quien ordenó citar a los arrestados para la radicación de cargos criminales por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.
Posteriormente, en un conocido punto de drogas en el barrio Vallas Torres, los agentes ocuparon:
- 28 bolsas de picadura de marihuana
- 3 copos con picadura de marihuana
- 32 bolsas con polvo blanco de cocaína
- 8 bolsas con polvo blanco granulado de cocaína en modalidad de crack
- 34 decks de diferentes colores con polvo de heroína
Este segundo caso se encuentra bajo consulta con el fiscal de turno para el decomiso de las sustancias controladas y la continuación de la investigación.