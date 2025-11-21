( Suministrada por la Policía )

La Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) solicitó la ayuda de la ciudadania para localizar de una adolescente que fue vista por última vez el 16 de noviembre, en el condominio Parque de Las Gaviotas, en Toa Baja.

Valeria Maldonado Martínez, de 17 años, fue reportada desaparecida el 19 de noviembre de 2025, por su madre Vanya Martínez Cruz, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La menor fue descrita físicamente como de tez blanca, 5’03” de estatura, 140 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Como seña particular tiene un lunar en el muslo derecho y otro en el tobillo de la pierna izquierda.

De acuerdo con cámaras de seguridad del condominio fue vista abordando un vehículo color blanco.

Al momento de su desaparición, vestía sujetador color negro, pantalón licra deportivo del mismo color y tenis marca Nike, color negro.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a localizarla comuníquese con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1451 o 1452.