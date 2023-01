Cuatro negocios recibieron anoche órdenes de cierre durante un operativo conjunto realizado por la División de Drogas del Área de Arecibo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Junta de Planificación y el Departamento de Hacienda.

Durante las inspecciones, también se dieron multas por miles de dólares a los negocios, así como se arrestaron a varias personas con drogas y armas.

Los negocios cerrados fueron La Bodega, en Manatí; La Cura, en Arecibo; Nicos Sport Bar, en Quebradillas; y Cafetín El Mamey, en Arecibo, informó el Negociado de la Policía en un informe de novedades.

Al negocio La Bodega se le ordenó el cierre por no contar con permiso para operar del Departamento de Salud.

Además, recibió multas de Hacienda por $2,500 por no tener licencia para operar, por tener máquinas de entretenimiento sin licencia, por vender bebidas sin rotulación y por infracción al Impuesto de Venta y Uso (IVU).

Se informó que la Junta de Planificación también le emitió una multa de $1,000 por Orden de Cese y Desista por operar sin permisos.

Mientras, no se explicó la razón por la que se emitió una orden de cierre al negocio La Cura, ubicado en la avenida Constitución de Arecibo.

No obstante, la Policía detalló que Hacienda los multó por $3,000 por la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, no exhibir licencia de bebidas, bebidas no identificadas y tener a la venta bebidas sin impuestos.

La Junta de Planificación también los multó con $1,000 por Orden de Cese y Desista, ya que operaban la barra sin permiso.

Sobre Nicos Sport Bar, ubicado en el barrio Cacao de Quebradillas, tampoco se detalló razón para exigir su cierre.

Se precisó que Hacienda les emitió multas de $1,000 por no cobrar IVU.

La Junta de Planificación, por su parte, los multó con $2,000 por tener música en vivo sin permiso y operar la barra sin permiso.

La Policía detalló que en los predios del negocio arrestaron a dos hombres de 30 años con armas y drogas.

Por último, tampoco se precisó la razón por ordenarse el cierre del Cafetín El Mamey, ubicado en el barrio Miraflores de Arecibo.

Hacienda le emitió al negocio $1,500 en multas por venta de cigarillos que no pagaron impuestos, tener máquinas de entretenimiento y no tener permiso para la venta de cigarillos.

La Junta de Planificación los multó con $1,000 adicionales por operar como barra, cuando el permiso es de cafetín.

Otros dos negocios también fueron visitados en este operativo.

La Policía señaló que en el negocio La Parada, ubicado en la carretera PR-2 en Arecibo, se arrestó al encargado del negocio con drogas y arma.

Mientras, en Chalans Restaurant, en Ciales, Hacienda emitió una multa de $500 por no tener licencias de máquinas.