La Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL) se encuentra desde la tarde de ayer, domingo, en las escalinatas del Capitolio para hacer sentir su reclamo con el fin de que el Proyecto 1593 que garantiza una partida de fondos para su retiro sea enviado de inmediato a La Fortaleza para la firma del gobernador, Pedro J. Pierluisi Urrutia.

El autor del proyecto José “Cheito” Rivera Madera, el representante Distrito 23, fue quien anunció que el mismo no sería enviado hasta enero de 2024 y ahora le manifestó que realiza gestiones para agilizar el proceso, expresó el presidente de APUL, Gabriel Hernández Ramos

En octubre, fue aprobado por ambos cuerpos, el Proyecto de la Cámara de Representantes 1593 para enmendar la Sección 29 de la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” a los fines de garantizar al Fondo de Retiro de la Policía un ingreso anual de $29 millones, con las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para asegurarse su aprobación.

“Yo no me explicó por qué esta gente de la Cámara, si ya lo aprobó el Senado y lo aprobaron ellos con las recomendaciones de ellos porqué tenemos que esperar dos meses para que se lo envíen a Fortaleza. No entiendo el por qué”, señaló Hernández Ramos.

Se acordó que en vez de darle un 60% para el fideicomiso de la Policía se enviaría un 55% y se incrementará el costo de la licencia de renovación a los dueños de estas máquinas de entretenimiento a $400.00, para aportar $50.00 al fondo.

Su aprobación es determinante para la implementación de ley 104-22 del Fondo de Retiro de La Policía, permite allegar parte de los recaudos de las “máquinas de rutas”, (tragamonedas) que operan en todo el país, a fin de fortalecer con esta captación el retiro de la policía.

El presidente de la Asociación Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos, durante una de las actividades para reclamar un retiro digno para los uniformados. ( Suministrada )

A su vez, exhortó al gobernador y a la JSF a que finalmente le den paso a este proyecto de ley para que se concrete antes de que finalice este año.

“Yo le estoy pidiendo al gobernador para acabar con esta problemática que llevamos diez años que el pueda firmar esto e ir donde la Junta y por definición no debe decir un no ante esto porque las enmiendas que se aprobaron fueron por recomendación de la Junta. Yo estoy aquí desde ayer. Yo no convoqué, yo solo pedí que el que pudiera asistir lo hiciera. Aquí estoy desde las cuatro de la tarde de ayer y me quedaré hasta que me digan a mí qué van a hacer con el proyecto”, exclamó.