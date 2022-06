La jueza Alexandria Rivera Sáez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, pospuso este miércoles la vista de revocación de la sentencia en probatoria contra el exrepresentante Ramón Luis Rodríguez Ruiz.

Es que el exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) llegó tarde a su citación ante el tribunal -al filo de las 10:00 a.m., cuando había sido citado para las 9:00 a.m.- y sin un abogado.

La nueva fecha de la vista fue pautada el 27 de junio a las 2:00 p.m., informó la jueza.

Según Rodríguez Ruiz, fue ayer, martes, que logró comunicación con su abogada, Mayra López Mulero.

“Ella me indicó que en el día de hoy no podía atender (el caso) y me dijo que en el día de mañana, (jueves), nos íbamos a sentar para poder ver (si lo representa)”, sostuvo.

Primera Hora contactó a la abogada López Mulero, quien informó que su instrucción a Rodríguez Ruiz fue que acudiera ante el tribunal a solicitar tiempo en lo que ocurría la contratación.

Confirmó que la reunión con el exlegislador sería mañana, jueves.

La semana pasada el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) solicitó que se le revocara la probatoria el exlegislador, impuesta el pasado mes de enero, debido a que este enfrenta una nueva acusación criminal desde el 24 de mayo.

Ese día, la jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinó causa para arresto por un cargo por violación al artículo 3.1 (maltrato) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y por el artículo 59 (maltrato) de Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Se le fijó una fianza de $10,000, la cual prestó a través de un fiador privado.

La querella policiaca alude que Rodríguez Ruiz supuestamente agredió con las manos a la víctima en diferentes partes del cuerpo y también la jamaqueó.

También se estableció que empujó a una menor de 12 años, quien es hija de la víctima, cuando intentó intervenir. La acción provocó que la menor de edad se golpeara con una coqueta.

Este proceso judicial provocó que el PFEI se activara nuevamente en contra del exrepresentante, pues Rodríguez Ruiz se encuentra dentro del periodo de un año de probatoria que se le impuso por un caso de corrupción pública.

Específicamente, Rodríguez Ruiz se declaró culpable el 11 de mayo de 2021 ante la jueza Eloína Torres Cancel, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por dos cargos de omisión en el cumplimiento del deber tras alcanzar un acuerdo con el ente a cargo de procesar a funcionarios electos.

El acuerdo de culpabilidad incluyó una rebaja en los delitos imputados, que en un inicio fueron por fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales (Artículo 262 del Código Penal).

La fiscal especial independiente (FEI), Zulma Fúster, detalló que en enero de 2022 Rodríguez Ruiz fue sentenciado a un año en probatoria. El periodo se cumpliría en enero de 2023.

La jueza también impuso una pena de restitución de $10,000, la cual se dio por cumplida.

Entre las condiciones que se pautaron al concederle la libertad a prueba figuran que “cualquier violación de las condiciones impuestas conlleva la revocación de Ia orden de suspensión de los efectos de la sentencia y Ia reclusión en prisión por la totalidad de la sentencia impuesta”.

Igualmente, al sentenciado le aplica la disposición de que “usted no incurrirá en conducta antisocial a reñida con la moral, aunque tal conducta no constituya violación de las leyes vigentes en Puerto Rico”.

Este caso por corrupción pública se dio bajo el alegato de que Rodríguez Ruiz creó de manera fraudulenta dos organizaciones sin fines de lucro, Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas, para las que solicitó Fondos Legislativos. Se asignaron $8,000 para Futuros Deportistas y $4,000 para Lazos Dorados de Amor.