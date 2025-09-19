El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una advertencia de inundaciones para varios pueblos por los fuertes aguaceros que se han desarrollado esta tarde.

La advertencia está en efecto para Camuy, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, San Sebastián, Sabana Grande, San Germán, Vega Alta y Vega Baja hasta las 4:15 p.m., y para Bayamón, Dorado, Toa Alta y Toa Baja hasta las 4:30 p.m.

“Manténgase alerta a su entorno y no conduzca por carreteras inundadas”, exhortó la agencia.

“Es importante saber dónde se encuentra en relación con quebradas, ríos o arroyos, que pueden volverse mortales durante lluvias intensas. Las personas que acampan o practican senderismo deben evitar quebradas o arroyos”, agregó.

Para este viernes se anticipaban lluvias por la abundante humedad en la región, junto con el efecto de una vaguada. Meteorología adelantó esta mañana que existe un “riesgo de inundaciones elevado” para el norte y noroeste de Puerto Rico.