El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Bayamón, presentó cargos contra Julio Velázquez Sánchez y María Magdalena Colón Roque imputados de cometer maltrato y negligencia contra una mujer de 85 años en el pueblo de Toa Baja, informó esta tarde la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómes Torres.

La fiscal Isabel D. Lafontaine Serrano presentó los cargos contra la pareja ante el juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa en los cargos presentados y le fijó una fianza global de $20 mil dólares. Los imputados no pudieron pagar la fianza por lo que fueron ingresados en el Complejo Correccional 705 que ubica en Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el 5 de marzo de 2026 a las 9:00 a.m. en la Sala 404.

PUBLICIDAD

La investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente Grisel Nieves Feliciano, y el Ministerio Público, reveló que los imputados cometieron abuso emocional contra la perjudicada, sometiéndola a vivir en condiciones poco higiénicas junto a animales en hacinamiento y rodeados de excremento. El imputado Velázquez Sánchez también incurrió en conducta de maltrato profiriendo palabras soeces contra la perjudicada e impidiéndole ver a sus familiares que no tenían acceso a la residencia. La víctima es madre de Colón Roque.

Los imputados mantenían en la residencia, ubicada en la comunidad Candelaria Arenas de Toa Baja, 14 canes en condiciones de hacinamiento, rodeados de excremento y que presentaban signos evidentes de abandono sanitario, entre ellos una infestación de garrapatas.