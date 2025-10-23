Agentes adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de San Juan culminaron una investigación que resultó en la radicación de faltas por violencia doméstica contra un adolescente de 16 años.

Según la información preliminar suministrada por la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, los días 20 y 21 de octubre, el jovencito agredió a su pareja, también menor de edad, en dos incidentes separados, causándole abrasiones en el área del rostro.

Los hechos ocurrieron en la parte posterior de la Plaza del Mercado en Río Piedras

El caso fue consultado con la Procuradora de Menores María Silva Coll, de la Fiscalía Especializada de San Juan, quien tras evaluar la evidencia radicó dos faltas por violación al Artículo 3.1 (Maltrato) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El juez Ángel D. Rivera Miranda, determinó causa probable para aprehensión.

El menor quedó bajo la custodia de su madre, mientras continúa el proceso judicial.