El juez superior del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, tiene ante su consideración una moción de desestimación y una moción de sentencia sumaria, las cuales podrían dictar el futuro de la demanda que radicó el Departamento de Justicia en un intento por destituir a la delegada congresional de la estadidad, Elizabeth Torres Rodríguez.

Cuevas Ramos le dio a Justicia, representado por las abogadas Suzanne Lugo Hernández y Tania Libertad Fernández Medero, así como al abogado de defensa, Michael Corona, hasta el 17 de mayo próximo a las 5:00 p.m. para replicar ambos recursos. Posterior a esta fecha, el juez determinará si el caso concluye porque fue desestimado, como pidió el abogado de Torres Rodríguez, o porque se dicta una sentencia, como reclama Justicia. También podría rechazar darles paso a ambos recursos y continuar con el proceso para atender la controversia.

La controversia en este caso, según planteó el propio juez en una vista de estado de los procedimientos que se realizó en la mañana de este viernes por videoconferencia, es si la delegada congresional cumplió con someter sus informes cada 90 días y que en estos haya expuesto las labores realizadas.

“Se ha traído a colación que los informes están llenos de ciertas quejas, críticas o las posturas o las expresiones de Doña Eli a las funciones de los delegados”, expuso el juez.

Dejó claro que su misión sería “ver si, en esos informes, doña Elizabeth expresó algo que haya hecho en esos 90 días. Eso es lo que el tribunal vine llamado a analizar”, sentenció el juez.

Cuevas Ramos dejó claro que en su análisis no fungirá como “monitor de los delegados”, pues esa no es la función del tribunal.

Este reinicio para evaluar el caso de Torres Rodríguez se da luego de que el Tribunal Apelativo revocara una desestimación previa del caso de parte de Cuevas Ramos y estipulara que debía atender en sus méritos este caso. Mientras, el Tribunal Supremo rechazó en dos ocasiones atender el reclamo de Torres Rodríguez para evitar que se le encauzara.

Fue el 4 de abril de 2022 que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, anunció que se iniciaría el proceso de destitución de la delegada por un alegado incumplimiento craso con los deberes y funciones del cargo para el cual fue electa.

“A pesar de que la señora Torres Rodríguez se comprometió bajo juramento a adelantar los objetivos de la Ley 167-2020 y a trabajar activamente a tiempo completo para tal fin, sus actuaciones y manifestaciones demuestran que no ha estado ejerciendo las funciones conforme lo requiere dicho estatuto y en cumplimiento con el mandato de los electores. Desde su juramentación hasta el presente, Torres Rodríguez no ha hecho actos afirmativos para exigir al Congreso federal que proceda a admitir a Puerto Rico como un estado de Estados Unidos. Por el contrario, en múltiples ocasiones y constantemente desde su juramentación, ha manifestado que no reconoce el objetivo de la Ley 167-2020 y que la delegación congresional debe ser disuelta”, alegó Emanuelli al anunciar el recurso judicial.

La demanda fue desestimada por Cuevas Ramos el 29 de abril de 2022. Aludió que “la acción presentada trata sobre una cuestión política en la cual los tribunales no deben inmiscuirse”.

Tras el revés judicial, el juez pidió a las partes que acudieran a esta vista de hoy preparados para atender el caso en sus méritos.

Torres Rodríguez, quien ha sido crítica de la administración de Pedro Pierluisi y Jenniffer González, así como del Partido Nuevo Progresista, ha alegado que este caso se trata de una persecución política.