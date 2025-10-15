La Fiscalía de Fajardo radicó esta tarde un nuevo cargo por asesinato contra Ángel Manuel García Marín, imputado de matar a Eric Jomar Soto Acevedo, de 26 años, el pasado 23 de septiembre en Vieques, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

El cargo presentado por las fiscales Dairene Santo Domingo Rivera y Banessa Marcano Camis se basa en el artículo 93(A) del Código Penal, por asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, tortura, estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional, o a propósito o con conocimiento, según se informó en un comunicado de prensa.

Un juez del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $500,000. La vista preliminar fue señalada para el próximo 16 de octubre.

Según la investigación policíaca, existen pruebas testimoniales que identifican a García Marín, de 24 años, como la persona que disparó, dio muerte y ocultó el cuerpo de Soto Acevedo.

Este nuevo cargo se suma a nueve imputaciones previas que la Fiscalía de Fajardo radicó el 27 de septiembre, entre ellas:

Incitación o promoción del uso de violencia para cometer un delito grave

Uso de disfraz en la comisión del delito

Riesgo a la seguridad pública al disparar un arma en un lugar público

Amenaza o intimidación a testigos

Destrucción de pruebas (arma de fuego, escopeta, casquillos, cuerpo del occiso)

Portación y uso ilegal de armas de fuego y largas semiautomáticas

Disparar o apuntar armas de fuego hacia la víctima y testigos

El cuerpo de Soto Acevedo fue hallado el 28 de septiembre en el barrio Villa Borinquen en estado de descomposición. El proceso de identificación se realizó mediante la comparación de huellas dactilares con la base de datos de la Policía de Puerto Rico. Un familiar autorizado fue notificado sobre el resultado positivo de su identidad.