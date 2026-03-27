( Suministrada por la Policía )

Cargos criminales por violación a la Ley de Sustancias Controladas fueron radicados durante la tarde de ayer, jueves, al confinado Heriberto Sánchez Santiago de 35 años.

De acuerdo con el informe de novedades, el 3 de marzo, durante un registro rutinario oficianes de corrección le ocuparon fentanilo en una celda del Anexo 296 del Complejo Correccional de Guayama.

La prueba fue presentada ante la juez Cynthia Vázquez, quien determinó causa para arresto, señalando una fianza de $20,000. Este fue reingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, al no prestar la fianza impuesta.

La vista preliminar quedo pautada para el 7 de abril.

Agentes adscritos a la División de Drogas de Guayama estuvieron a cargo de la investigación.