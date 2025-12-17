El juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, determinó ayer causa para arresto, contra Alejandro Núñez Miró de 38 años, por cargos de fraude y apropiación ilegal y expidió una orden de arresto a Elisa M. Rodríguez Rivera de 34 años, a quien le radicaron 21 cargos en ausencia fraude y 23 de apropiación ilegal.

De acuerdo con la investigación del agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, Alexis Laracuente Seda, para la fecha del 21 de julio, Núñez Miró y Rodríguez Rivera, actuaron en común y mutuo acuerdo, identificándose como agente de viaje y dueña de la agencia Airplane Mode By Lisa y coordinaron con los perjudicados un viaje todo incluido para Colombia.

Alejandro Núñez Miró, enfrenta cargos por fraude y apropiación ilegal. ( Suministrada por la Policía )

Los ciudadanos pagaron la cantidad de $1,750 y perdieron la comunicación con ambos ya que no respondían llamadas ni mensajes.

Los cargos fueron radicados por el fiscal Iván R. Blondet Vissepó.

Núñez Miró quedó en libertad tras prestar una fianza de $2,000, mientras que contra Rodríguez Rivera se emitió una orden de arresto con una fianza de $44,000, ya que esta no se presentó a la vista de Regla 6.

Contra Elisa M. Rodríguez Rivera (ficha del 2024), se expidió una orden de arresto por 21 cargos de fraude y 23 de apropiación ilegal, con una fianza de $44,000. ( Suministrada por la Policía )

La vista preliminar fue pautada para el 29 de diciembre.

Si tiene información que conduzca al arresto de Rodríguez Rivera llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.