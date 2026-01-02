Un hombre que despidió el año en Añasco disparando hacia el suelo fue acusado por el delito de “disparar o apuntar un arma de fuego” en violación a la Ley de Armas.

El hombre fue arrestado a eso de las 12:06 a.m. de ayer, jueves en la carretera PR-402, del barrio Hatillo de Añasco.

El informe policiaco indica que, “según información brindada por el querellante, mientras este se encontraba en el mencionado lugar en unión a su esposa, compartiendo en una actividad de despedida de año, estos vieron a Misael José Vélez Candelario, de 34 años, utilizando un arma de fuego, haciendo disparos al suelo. Al estos reclamarles por lo que estaba haciendo, este les indicó que estaba disparando hacia el piso, (y no hacia el aire)”.

La Policía añadió que “Vélez Candelario fue entrevistado por agentes adscritos al Distrito de Añasco, quien le indicó que poseía licencia de armas para una pistola, Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, la cual le fue ocupada para investigación”.

También se le ocupó un cargador con 15 balas y la licencia de armas.

El caso fue investigado por el agente Jonathan Matías Rodríguez y la sargento Idania López Pérez, del mencionado distrito policiaco.

El fiscal Diego Velázquez presentó cargos por violación al mencionado artículo de la Ley de Armas.

Vélez Candelario fue procesado ante la jueza Noricelis Rosado Santiago, quien determinó causa para arresto. Le fijó una fianza de $2,000, la cual prestó a través de un fiador privado. Quedó en libertad con supervisión electrónica hasta la vista preliminar pautada para el 16 de enero.