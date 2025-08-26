Edwin Gabriel Narváez Ávila, apodado “Gabo”, de 30 años, y quien es una persona sin hogar, fue acusado por agresión grave, robo, portación y uso de un arma blanca y maltrato a una persona de edad avanzada.

El imputado fue encarcelado al no prestar la fianza de $125,000, que le señaló el juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto, cuando Narváez Ávila entró al restaurante Burger King, de la avenida 65 de Infantería y se le acercó a la mensa del perjudicado de 69 años y con un cuchillo pequeño le exigió que le diera $20.

El ciudadano le dijo que no tenía dinero y este continuó a su lado con el arma hasta que el hombre se lo quitó del lado, empujándolo, caminó en retroceso hacia el mostrador sin perdero de vista, pero este lo siguió y lo pinchó con una jeringuilla en el brazo izquierdo.

A pesar de que el sospechoso huyó del lugar fue arestado en horas de la mañana en la intersección de la carretera PR-181 con la calle José De Diego, en Río Piedras.

Paramédicos de Emergencia Médicas Municipal de San Juan le brindaron asistencia al perjudicado transportándolo hasta hospital San Francisco donde fue atendido por el doctor de turno donde continuó con su tratamiento.

Narváez Ávila, fue encarcelado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 8 de septiembre.