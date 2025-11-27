Carlos Santiago Moreno de 64 años y residente en Salinas, enfrenta cargos por maltrato, maltrato agravado (estrangulamiento) y maltrato mediante amenaza, de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Además, la fiscalía de la región de Guayama, Naomi Maldonado, le radicó tres cargos por portación y uso de armas blancas, de la Ley de Armas de Puerto Rico, y un cargo por tentativa de asesinato.

De acuerdo con la investigación de la agente Erika Espada, de la División de Violencia Doméstica, el 24 de noviembre, la perjudicada manifestó que su pareja la amenazó, estranguló y la agredió en diferentes partes del cuerpo.

El imputado utilizó varias armas blancas y objetos como un bloque de cemento, una maceta de madera y un sartén para intentar asesinar a la mujer. Al creerla muerta, trató de privarse de la vida en la parte posterior de su residencia.

La prueba se presentó ante la juez Sylvia Saldaña, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $1.4 millones, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

La vista preliminar fue señalada para el 9 de diciembre en el Tribunal de Guayama.