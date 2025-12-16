( Suministrada por la Policía )

El fiscal Juan Molina Pérez radicó ayer cargos por maltrato a personas de edad avanzada, utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y débito, fraude y apropiación ilegal agravada, a Kimberly M. Reyes Torres de 30 años, Jerry L. Cruz Miranda de 24 años y Luis Y. Vargas Zayas de 21 años.

La jueza Sofía Ramos Ríos, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto en todos los cargos, fijando una fianza de $4,000 a cada uno.

Reyes Torres y Vargas Zayas, prestaron la fianza , mientras que, Cruz Miranda, fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la investigación realizada por la agente María I. Fabre, adscrita a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Ponce, el 17 de marzo, los imputados en común y mutuo acuerdo mediante una llamada telefónica, se hicieron pasar por empleados del Banco Popular, indicándole a la víctima que su cuenta bancaria estaba confrontando problemas.

Acto seguido, se presentaron a la residencia de la querellante, de quien obtuvieron su tarjeta y a su vez le solicitaron la contraseña y su información personal.

Una vez obtenida dicha información, se alega que realizaron diversas transacciones, como compra de giros postales y transferencia de dinero, logrando apropiarse ilegalmente de $17,461.60.

La vista preliminar quedó pautada para el 23 de diciembre.