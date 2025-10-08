La jueza Nereida M. Salvá Sandoval, determinó ayer causa para arresto por robo agravado, restricción a la libertad, y maltrato a una persona de edad avanzada, contra Jaime Christian Piña Rodríguez, de 46 años y residente en Naguabo.

El imputado no prestó la fianza de $90,000, por lo que fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón.

El 5 de octubre, mientras la querellante de 69 años se disponía a abrir su vehículo que estaba en el estacionamiento del centro comercial Palma Real de Humacao, fue sorprendida por Piña Rodríguez, quien la sujetó fuertemente por el cuerpo, impidiéndo que se moviera.

Ante los gritos de la víctima, el sospechoso le tapó la boca con la mano. La mujer logró liberarse, cayó al pavimento y escapó siendo socorrida por empleados del lugar.

A Jaime Christian Piña Rodríguez, se le radicaron cargos por robo agravado, restricción a la libertad, y maltrato a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

Piña Rodríguez se encontraba acompañado por una mujer identificada como Jadisha M. Fontanes Mojica, de 18 años, y huyeron del lugar en un vehículo que luego confrontó desperfectos mecánicos, según el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico.

Durante el curso de la investigación, se logró localizar y arrestar a Piña Rodríguez, a quien se le ocupó un vehículo Chrysler Town & Country, color blanco, el cual concuerda con la descripción ofrecida por testigos.

El agente Carlos A. Lebrón, bajo la supervisión del sargento Eliezer Ortiz y en coordinación con el teniente Daniel S. Allende, consultó el caso con el fiscal Jaime Perea.

La vista preliminar fue pautada para el 14 de octubre de 2025.

Jadisha M. Fontánez Mojica de 18 años, fue arrestada por la posesión de un vehículo hurtado en una gasolinera. ( Suministrada por la Policía )

Fontanes Mojica fue arrestada por la División de Vehículos Hurtados del área de Humacao, al ser sorprendida conduciendo una guagua Toyota Tacoma color bronce y del 2022, la cual resultó ser hurtada.

Se alega que la joven llegó a una estación de gasolina, ubicada en la intersección de las carreteras PR-3 y PR-906, en Humacao y abordó la camioneta antes descrita que fue dejada por el dueño con el motor encendido mientras entraba a la tienda. Esta huyó en dirección a Yabucoa.

La jueza Enid Cristina Rivera, del Tribunal de Humacao, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $15,000, la cual no prestó.

Se diligenció una orden de allanamiento al vehículo ocupado, logrando recuperar las pertenencias de la víctima.

Permanece pendiente la tramitación de una orden de excarcelación para la radicación de cargos contra Fontanes Mojica, quien actualmente se encuentra ingresada en una institución carcelaria.