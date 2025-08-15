( Suministrada por la Policía )

Carlos Enrique García Martínez, apodado “Faru”, de 25 años y vecino de Humacao, enfrenta cargos por maltrato agravado al amparo a la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Según la querellante, quien está embarazada, el 1 de agosto, el imputado se presentó en su lugar de trabajo y la insultó con palabras soeces.

Además, la agredió físicamente agarrándola por la muñeca derecha y el cuello de la blusa para quitarle el teléfono celular. Una vez lo tomó fue lanzado al piso donde se rompió, de acuerdo con la investigación de agente Miguel A. Nieves Arroyo.

El juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto, señalándole una fianza de $150,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 27 de agosto.