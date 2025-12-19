La jueza Sofia Ramos Ríos, del Tribunal de Ponce, determinó ayer causa para arresto por violación a varios artículos de las leyes de Armas de Fuego y Sustancias controladas, a Víctor Albert Flores, de 31 años, señalándole una fianza de $5,000.

El imputado fue detenido por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce, en unión a personal del “Strike Force”, la Unidad K-9 y del Departamento de Vivienda Federal, como parte de un plan de trabajo en el edificio 15 del residencial Dr. Pila, en ese municipio.

En el apartamento se ocupó una pistola marca Glock modelo 23, de calibre .40, que estaba modificada para disparar en automático; cuatro cargadores marca Glock, 40 municiones del mismo calibre, 16 bolsitas con cocaína, dos balanzas digitales, una libra y un envase con marihuana, parafernalia, dos radios portátiles y un chaleco a prueba de balas.

El imputado quedó en libertad al prestar la fianza, bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete.