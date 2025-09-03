El Departamento de Justicia, a través de la fiscal Natalia Quiñones Cruz de la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de Arecibo, radicó un cargo por actos lascivos contra Edgar Resto Figueroa, de 38 años, por hechos ocurridos el pasado 18 de agosto de 2024 en el residencial Colinas de Jaguas, en Ciales. La perjudicada en este caso es una menor de 14 años de edad.

El juez Rafael Lugo Morales le impuso al hombre una fianza de $100,000. La vista preliminar fue citada para el 17 de septiembre de 2025.

De la investigación se desprende que, Resto Figueroa, residía en el mismo complejo de vivienda que la víctima y, el día de los hechos, sostuvo contacto físico indebido con la menor. El cargo imputado corresponde al Artículo 133(A) del Código Penal de 2012 (actos lascivos).

“La protección de nuestra niñez y juventud es una prioridad en nuestra política pública. Casos como estos nos recuerdan la urgencia de romper el silencio y denunciar todo acto que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar de los más vulnerables”, expresó por escrito la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

La investigación estuvo a cargo de la agente Liz Cepeda Hernández, de la Unidad de Delitos Sexuales, y la radicación se realizó en el Tribunal de Arecibo.