La jueza Marieli Paradizo Pérez, del Tribunal de Aibonito, determinó esta tarde causa para arresto contra Roberto Feliciano Martínez, de 47 años, por cargos criminales de feminicidio, violación al artículo 6.14 (apuntar y disparar un arma de fuego) y poner en riesgo la seguridad pública, por el crimen de su esposa Lilliam Haydeé “Tatita” Vázquez Santiago.

El quinto feminicidio del año se escenificó anoche en calle Julio Cintrón cerca de una égida, en Aibonito.

El imputado, que confesó los hechos, por lo que será encarcelado en el complejo correccional sargento Pedro Rodríguez Mateo, en Ponce, al no prestar la fianza de $4.5 millones.

Vázquez Santiago de 47 años, una técnica de uñas e instructora muy conocida y querida en ese municipio, transitaba en una guagua Honda Pilot, color negro y del año 2016, cuando fue impactada por la parte posterior por un automóvil Honda Accord del 2006, que se alega era manejado por Feliciano Martínez, quien se bajó y le disparó en varias ocasiones en el rostro, la cabeza y el cuello, ocasionándole la muerte.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, teniente Edgardo González, reveló que a pesar de que el individuo había hecho gestiones para entregarse en el cuartel fue arrestado antes por los agentes.

“Él iba a entregarse en el cuartel, pero uno de los agentes (de Homicidios) lo vio cuando se estacionó en su supermercado frente al cuartel ya que identificó el vehículo y lo arrestaron”, narró González.

Al empleado de mantenimiento del hospital Menonita en Aibonito se le ocuparon dos armas de fuego para las cuales poseía licencia.

La pareja mantuvo una relación de 18 años con el hombre con quien procreó un hijo de 14 años.

De acuerdo con los expedientes del Negociado de la Policía la pareja no tenía querellas por violencia de género ni órdenes de protección vigentes.

“En este caso no se registran querellas ni órdenes de protección vigentes. Pero sabemos que la violencia siempre da señales. Nuestro llamado a todo aquel que presencia un acto de violencia doméstica es que lo denuncien, que no lo subestimen o lo normalicen, pues puede costar una vida. El Departamento de Justicia procesa estos casos con mucho rigor, pero nuestro deseo es erradicar la violencia de género y no tener que procesar ni uno más”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en un comunicado de prensa.

La agente Layne Lebrón, adscrita a la Division de Homicidios de Aibonito consultó el caso con las fiscales Naylimar Arroyo Colón y Tania Delgado.

La progenitora del acusado sufrió un percance de salud cuando fue trasladado al tribunal.