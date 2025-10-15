Un juez del Tribunal de Utuado le impuso una fianza ascendente a $100 mil a un hombre que alegadamente agredió con un peñón en la cabeza a su padre, quien se encuentra encamado.

El vil ataque del que fue víctima el hombre de 83 años y como resultado del cual sufrió una fractura craneal, ocurrió ayer en horas de la mañana del martes en su residencia del barrio Caguana, sector Las Piñas del mencionado municipio cuando su hijo, Luis Miguel López García, de 36 años, se presentó en la residencia y armado de un peñón, lo agredió en la cabeza.

Tras el incidente, el victimario se comunicó al Sistema de Emergencias 9-1-1 y alegadamente, relató que había agredido a su padre en la cabeza con un peñón, en varias ocasiones.

Además de la fractura craneal, la víctima resultó con hematomas en el ojo, labio nariz, oreja y el lado derecho de la cabeza, y sangrado interno, por lo que fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras en condición crítica.

Por su parte, contra López García se radicaron cargos por tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, y fue conducido ante la juez Nadja G. Banuchi, del Tribunal de Utuado, quien encontró causa para su arresto y le impuso la fianza antes mencionada.

El caso fue investigado por el agente Aníbal López Pérez, mientras que la fiscal Daralis M. Alicea Cordero tuvo a su cargo la radicación de los cargos contra el imputado.

La vista preliminar contra López García fue señalada para el 30 de octubre.