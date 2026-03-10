( Suministrada por la Policía )

Cargos por asesinato en primer grado, Feminicidio, y Ley 54 fueron redicados esta noche contra Irving Oscar Cardona Santiago, sospechoso de asesinar a su expareja, Lourdes Pilar Santiago, en su residencia en Bayamón el pasado 21 de febrero.

El caso fue consultado con la fiscal Shary Rosy, quien radicó los cargos correspondientes.

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $1.5 millones, la cual no prestó, por lo que sería ingresado a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 24 de marzo en el Tribunal de Bayamón.

Cardona Santiago, de 48 años, fue arrestado ayer, domingo, en la calle 72 de la urbanización Jardines de Río Grande.

El crimen ocurrió el sábado, 21 de febrero, en la residencia de la víctima, ubicada en la calle 5 de la urbanización Santa Elena.

Santiago Reyes, de 64 años, presentaba contusiones en el rostro, nariz, ojos y boca. El cadáver fue hallado por su hermana en el piso de una de las habitaciones.

Según la investigación, Santiago Reyes mantenía una relación con Cardona Santiago, natural de Río Grande, y durante una discusión se habría producido un incidente de violencia doméstica.

Cardona Santiago no tiene antecedentes penales.