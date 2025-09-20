Cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas fueron radicados contra un individuo, sospechoso de un asesinato de un motociclista, reportado en horas de la noche de ayer en Ponce.

La juez Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, le impuso una fianza ascendente a $200 mil a Alejandro Juan Cintrón, de 35 años y vecino de ese municipio. Al hombre se le imputa el asesinato de Jason Yaniel Vélez Santos, de 29 años. Los hechos ocurrieron en la carretera 14, a la altura del puente La Betances.

Se informó que la víctima transitaba por el lugar a bordo de una motora, cuando alegadamente, el imputado se le acercó y abrió fuego en su contra. Vélez Santos murió en el acto.

Cintrón Vázquez no prestó la fianza impuesta, por lo que fue ingresado en la Cárcel Las Cucharas de Ponce. El agente Joseph Rodríguez, de la división de Homicidios del CIC de Ponce investigó los hechos y consultó el caso con el fiscal Wilfredo Santiago Vega, quien ordenó la radicación de los cargos criminales.

La vista preliminar fue pautada para el 30 de septiembre.