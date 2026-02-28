El fiscal Ramsés J. Aguayo Hiraldo radicó hoy, viernes, cargos en ausencia hoy contra Samuel Hernández Ventura, alias “Chavo”, presunto sospechoso por asesinar al hijo de su expareja, José Luis Peña, en la mañana de ayer, jueves, en las parcelas Aguas Claras, en Ceiba.

Hernández Ventura, de 48 años, enfrenta 10 acusaciones por amenaza, intimidación, agresión, asesinato y violación a la Ley de Armas de Fuego de Puerto Rico.

Además, el juez Rocky D. Rivera López, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, impuso una fianza global de $5 millones y una orden de arresto contra el imputado, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Según la pesquisa de la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente Luz M. Sánchez Torres, y del Ministerio Público, los hechos imputados ocurrieron en la carretera 3 km 56.6 frente al negocio Innovación El Yunque, en Ceiba a las 6:55 a.m.

El occiso se desempeñaba como empleado de ornato del Municipio de Ceiba y estaba ejerciendo sus funciones cuando el imputado llegó a donde este trabajaba y le hizo una manifestación en relación a su madre, le dio una bofetada en la cara; y acto seguido, sacó un arma de fuego y le hizo dos detonaciones.

Ortiz Peña trató de huir para buscar protección detrás del vehículo de Hernández Ventura, sin embargo, este lo persiguió y continuó haciéndole disparos; cuando se le acabaron las balas que tenía en el peine, sacó otro peine, lo instaló en la pistola y continuó haciéndole disparos al occiso mientras estaba en el pavimento. Luego se montó en el vehículo en que llegó y se dio a la huida.

De tener información sobre el paradero de Samuel Hernández Ventura, puede comunicarse al 787-343-2020, o al CIC de Fajardo, al 787‑801-6400, extensiones 1610, 1530, 1510, 1515 o 3030. ( Suministrada por la Policía )

La radicación de cargos en ausencia se da a horas de que las autoridades intervinieran con una grúa Ford F-550 Super Duty, color blanca y del 2016, que remolcaba por la carretera PR-185, frente a una gasolinera en Canóvanas, el vehículo que se alega pertenece a Hernández Ventura.

Este fue descrito como un Infiniti Q50, color rojo, del 2015 y con la tablilla INW-819, el cual fue ocupado.

Tras este hallazgo, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo diseminó una ficha de Hernández Ventura por dicho incidente violento.