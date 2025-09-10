El fiscal Israel Umpierre Chaar radicó hoy cargos por asesinato en primer grado, escalamiento y portación y uso de armas blancas, a Miguel A. Cruz López, de 44 años, por el crimen de una octogenaria ocurrido el año pasado, en las parcelas Martínez del barrio Candelero Abajo, en Humacao.

La jueza Jailine González Echevarría, del Tribunal de Humacao, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $600,000, informó el director de la División de Homicidios del CIC, teniente Josué Vázquez.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 18 de marzo de 2024, en la residencia de Petra Ramos García, de 86 años. La mujer fue apuñalada en 30 ocasiones con un cuchillo cuando el hombre le pidió dinero y ella se negó. El imputado acostumbraba a hacerle mandados a la fallecida.

PUBLICIDAD

El cadáver de la mujer fue hallado por un hijo que la visitaba todos los días y observó el rastro de sangre hasta su habitación.

La anciana se había dedicado al cuido de un hijo discapacitado.

Cruz López fue excarcelado hoy para enfrentar los nuevos cargos e ingresado de nuevo en el Complejo Correccional de Bayamón.

Para la fecha de los hechos cuando los investigadores lo iban a citar con relación al asesinato y ocupar una motora y ropa que presuntamente tenían manchas de sangre, forcejeó con los policías y fue acusado por obstrucción a la justicia y agresión a agentes del orden público.

Este posee antecedentes penales hasta el 2021 por maltrato a envejeciente, violación a la Ley de Sustancias Controladas, violencia doméstica, Ley de Armas y robo.

La investigación está a cargo de la agente José Caraballo Medina, adscrito a la División de Homicidios de Humacao.

La vista preliminar se pautó para el 22 de septiembre.