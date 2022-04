Cargos criminales por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas y destrucción de evidencia fueron radicados anoche contra uno de los dos detenidos por el secuestro y asesinato de un hombre cuyo cadáver fue hallado casi sepultado en su totalidad en un solar ubicado en la carretera PR-332 del barrio Ciénaga, en Guánica.

El juez Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto contra Moisés Flores Carbonell, de 51 años y residente del barrio Ensenada en Guánica, y le señaló una fianza de $300,000, la cual no prestó por lo que fue ingresado en prisión.

Flores Carbonell y la víctima, Edwin Omar Hernández Marrero, de 38 años, eran vecinos y tenían rencillas anteriores, al extremo que el sábado el ahora fallecido le había propinado una puñalada en un hombro, herida que requirió de asistencia médica.

El miércoles, a eso de las 2:15 p.m. Flores Carbonell y su amigo lo vieron caminando cerca de un residencial y lo comenzaron a perseguir. Al percatarse, Hernández Marrero comenzó a correr y buscó refugio en la ferretería National en Yauco, donde intentó pedir ayuda porque lo iban a secuestrar.

Las autoridades fueron notificadas y analizaron los vídeos de las cámaras de seguridad, en los que se observó la golpiza y el momento en que lo montaron en un automóvil marca Toyota Corolla, color vino. Más tarde, recuperaron el vehículo en Guánica y arrestaron a Flores Carbonell junto a otro individuo.

Durante su interrogatorio, luego de hacerle las advertencias de ley, hicieron admisión de los hechos, y a eso de las 8:50 p.m. del miércoles localizaron el cadáver sepultado con parte del rostro y un brazo expuesto.

Moisés Flores Carbonell fue acusado por el crimen de su vecino cuyo cadáver fue sepultado en un solar en Guánica. ( Suministrada )

El imputado tenía antecedentes penales por apropiación ilegal, violación a la Ley de Sustancias Controladas y agresión agravada.

El caso fue investigado por el agente Luis R. Casiano, adscrito a la División de Homicidios de Ponce, bajo la supervisión del director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Ponce, el capitán Daniel Justiniano.

La víctima era el padre de Jomayra Hernández, la adolescente de 13 años que fue asesinada por su exnovio quien le roció gasolina y la incendió junto a su perro en su hogar localizado en Cabo Rojo, el Día de las Madres del 2019.

La hermana de la fallecida, Nashali Hernández, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje muy emotivo en el que recuerda lo contento que estaba tras conocer a su nieta y les prometió que la cuidaría.

Hay papi 💔😔 no lo creo solamente está va contigo por 15 minutos y mira lo qué pasó descanse en paz no me voy a... Posted by Nashali Hernandez on Thursday, March 31, 2022

“Lo más que me duele yo vine para acá para estar contigo tanto que me decía que antes de tu cumpleaños qué te trajeras a tu nieta yo hice todo lo posible para Tráetela solamente (es)tuve contigo por 15 minutos Y me duele mucho las últimas palabras que me dijistes ya te estabas despidiendo de nosotros tú sabía que algo te iba a pasar pero sabes que hay un Dios allá arriba y él sabe porque hace las cosas pero ahora descansa en paz junto con tu otra princesa espero que se encuentren y qué nos cuiden desde allá arriba y también estás con tu otra nieta ahí arriba”, expresó en su página, donde recibió decenas de mensajes de condolencia.

El fallecido tenía expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas y resistencia al arresto.

El fiscal Jorge Martínez determinó que no se le radicarían cargos al otro detenido.

La vista preliminar fue pautada para el 16 de abril.