Cargos por los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude en ejecución de obras de construcción y maltrato a persona de edad avanzada, fueron radicados a Luis J. Rodríguez Rodríguez, de 59 años y residente en Carolina.

De acuerdo con la investigación, para el 5 de noviembre de 2025, el imputado recibió la cantidad de $3,000 de parte de un adulto mayor para realizar la reparación de unos gabinetes de cocina en una residencia. Sin embargo, el trabajo acordado no fue realizado.

La agente María Arroyo consultó el caso con el fiscal José Aponte Torres, quien instruyó los cargos a radicar los cargos antes mencionados.

La prueba se presentó ante el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $15,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.