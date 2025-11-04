El Departamento de Justicia (DJ) se dispone a radicar cargos criminales este martes por la muerte de dos hermanas en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre del año pasado, cuando un conductor en estado de embriaguez les invadió el carril mientras transitaban por la carretera PR-2, en Añasco.

El accidente fatal ocurrió mientras Esther Rachel García Vázquez, de 23 años, quien estaba en su sexto mes de embarazo, viajaba junto a su hermana, Eunice Raquel, de 19 años, en un Toyota Corolla del 2007, por la PR-2 en jurisdicción de Añasco, cuando otro conductor las embistió de frente.

Según indica el informe policíaco, Modesto Pérez Cortez, de 67 años y residente en el pueblo de Aguada, conducía su vehículo Kia Sportage, del 2013 y color rojo, en contra del tránsito por la mencionada vía en estado de embriaguez.

El conductor, quien arrojó.14% de alcohol en su organismo, presuntamente le indicó a los agentes interventores que estaba pasando por un episodio de depresión al, aparentemente, perder a su esposa.

El impacto frontal provocó que Esther Rachel perdiera la vida en el acto. Mientras Eunice Raquel sufrió heridas críticas que, eventualmente, le ocasionaron la muerte.

Posterior al choque, el vehículo de las hermanas fue impactado por la parte trasera por un tercero, identificado como David Serrano, de 66 años, quien manejaba un Chrysler Town Country del año 2010.

Para este caso, el Ministerio Público contrató un perito.