La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó la mañana de este martes que se llevaron a cabo los arrestos de las sospechosas del crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, ocurrido en la madrugada del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón intersección con la carretera PR-14 en Aibonito.

Mientras que, a media mañana de hoy el fiscal de Distrito de Aibonito, Ernesto Quesada, reveló a su llegada al tribunal municipal, que se radicarán cargos criminales por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas a una adulta y su hija, menor de edad.

En el caso de la menor, dijo que espera que el Procurador de Menores renuncie a la jurisdicción para que enfrente los cargos como adulto.

Al ser abordado por periodistas, respondió que tiene evidencia y prueba testifical “hasta la saciedad”.

Por su parte, la abogada y exfiscal, Zulmarie Alverio, representante legal de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años y su hija, que es menor de edad, llegó a la sala de investigaciones para conocer el contenido de denuncias y prepararse para el proceso.

“Como toda persona que es imputada de un delito el estado tiene el deber de probar más allá de duda razonable la conexión de las personas con los elementos del delito. El estado es el que tiene que venir a probar que ellas fueron supuestamente las que hicieron el asunto”, comentó la licenciada.

A su vez, la togada advirtió que a su clienta se le violaron sus derechos al publicarse en redes sociales un vídeo durante el proceso una vez fue arrestada.

“Trascendió que al momento en que mi clienta estaba recibiendo unos servicios hubo un vídeo y se lo expuse a la Policía de Puerto Rico y la Policía de Puerto Rico lo único que me dijo fue que no está en sus manos. Yo creo que esto macula el proceso de toda persona imputada de delito donde se le debe garantizar un debido proceso y esto no es parte del debido proceso de ley”, sentenció Alverio.

La adulta detenida por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE) fue identificada como Elvia Cabrera Rivera de 40 años.

La funcionaria, junto al superintendente de la Policía, Joseph González Falcón y los fiscales a cargo del caso, ofrecerán una conferencia de prensa para revelar más detalles sobre el proceso de radicación de cargos.

Ayer, lunes, personal de la Unidad Aérea de Fuerzas Unidas de Rápida Acción tomó fotos aéreas de la escena y se observó a la progenitora de la menor, Lisandra Rosario, quien se convirtió en la testigo estrella del caso ya que se alega que presenció crudamente los hechos, junto a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito cerca del lugar de los hechos.