La fiscal Dailuz Rivera, del distrito de Caguas, radicará la tarde de este miércoles cargos criminales contra Roberto Gadiel León López, de 20 años, por dos violaciones al artículo 3.1 (maltrato), una al artículo 3.2(b) (maltrato agravado, cuando se infiere grave daño corporal) y una al artículo 3.3 (amenaza) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, tras ser arrestado el martes mientras se encontraba con su expareja, por quien se había activado una Alerta Rosa.

Las autoridades informaron que la joven había solicitado al tribunal una orden de protección por hechos ocurridos en octubre.

Además, se le radicarán cargos por violación a la Ley de Armas y posesión de sustancias controladas, ya que al momento del arresto tenía marihuana en uno de sus bolsillos.

Según la investigación de la Policía, la víctima, de 19 años, había sido amenazada por su expareja para que no denunciara el patrón de maltrato del que presuntamente era víctima, según consta en la orden de protección. Por su parte, el acusado alegó que fue ella quien lo llamó para que la recogiera en la casa de su abuela.

Hasta el martes, León López no había sido notificado de la orden de protección, ya que las autoridades no lo habían localizado. Una vez fue arrestado ese día, en el kilómetro 2.1 de la carretera PR-738, sector La Vega del barrio Montellanos en Cayey, se le informó oficialmente del documento, indicó el teniente Luis López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

El Tribunal de Humacao había determinado en octubre que existían motivos suficientes para expedir la orden de protección por maltrato físico, verbal, emocional o psicológico, intimidación, amenazas, violencia cibernética, daño a bienes y abuso financiero, entre otros.

Según el documento, el pasado 23 de octubre el acusado agredió a la joven en distintas partes del cuerpo e intentó atacarla con un cuchillo en el rostro, pero ella se protegió con la mano derecha, resultando con una herida que requirió asistencia médica y cuatro puntos de sutura.

La víctima, Martínez Ocasio, fue atendida en un hospital, donde se activó el protocolo de violencia doméstica. Posteriormente, el acusado la habría amenazado para que no declarara.

De acuerdo con la abuela de la joven, Martínez Ocasio fue vista por última vez la tarde del 1 de noviembre en el balcón de su residencia en el barrio Candelero Arriba, en Humacao.

El caso está siendo investigado por la agente Alejandra Torres, adscrita a la División de Violencia Doméstica y Asuntos Juveniles del CIC de Caguas.