El fiscal Christian Román Olmedo, radicará hoy cargos por asesinato en primer grado y violación a tres artículos de la Ley de Armas, contra Aniel Cedeño Gutiérrez 20 años, por el crimen de un turista en el Viejo San Juan, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2025 a las 12:42 a.m. en la esquina de las calles Plaza del Mercado y San Sebastián, frente al Teatro en 15.

Surge de la investigación del agente Javier Rodríguez Díaz bajo la supervisión del sargento Martín Ríos Morales, que esa madrugada se suscitó una pelea con tres individuos presuntamente porque la víctima le había llamado la atención al joven para que dejara de maltratar a una joven.

PUBLICIDAD

En medio de la reyerta, utilizando un arma de fuego, le realizó un disparo al perjudicado, identificado como Nathan Joel Castro de 40 años y residente del estado de Florida, alcanzándolo en el lado izquierdo del pecho ocasionándole la muerte en el acto.

El sospechoso fue citado esta mañana para ser sometido a dos ruedas de confrontación y no compareció, en ambos procesos mediante fotografías fue identificado por los testigos.

Cuando se disponían a radicar cargos en ausencia el mismo fue arrestado.