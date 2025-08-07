El fiscal Elmer Cuerdas formulará cargos criminales por los delitos de asesinato en primer grado, cinco tentativas de asesinato, cuatro cargos por la violación a la Ley de Armas de fuego y poner en riesgo la seguridad u orden público, a Kaleb Daniel Casablanca Vega de 22 años, principal sospechoso del asesinato de Jonathan Cruz González de 19 años, en el negocio Palem Drinks & Vives, en la calle José De Diego, en Mayagüez.

Durante la tarde del martes, agentes de la División de Drogas y Narcóticos lo arrestaron en el residencial Columbus Landing, en Mayagüez junto a los hermanos Christopher O. González Robles de 22 años y a su hermano Billy, de 28 años, ambos residentes en Añasco.

PUBLICIDAD

Ambos enfrentarán cargos por asesinato en primer grado en modalidad de cooperador, encubrimiento, portación de armas de fuego sin licencia, portación de armas largas y posesión de municiones sin licencia, todos en común y mutuo acuerdo.

No se le radicará el cargo por disparar en un lugar público ni las cinco tentativas de asesinato, que enfrenta el autor de los hechos, explicó el inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

Al momento del arresto a Billy se le ocupó una caja de balas calibre 9 milímetros. Ninguno, ni el occiso, tenía antecedentes penales.

Los hechos se reportaron la madrugada del 1 de agosto, en medio de una discusión y pelea por rencillas anteriores, ya que todos son de Añasco y se conocían.

Cruz González de 19 años, también vecino de Añasco, no era estudiante universitario.

En el tiroteo cinco universitarios de diferentes instituciones de entre 18 a 21 años, quienes son víctimas inocentes, resultaron heridos. Dos universitarias se encuentran hospitalizadas en condición de cuidado.

El padre de una de ellas, Gil Mercado, le declaró ayer a Telenoticias que sintió cierta tranquilidad cuando se le notificó sobre los arrestos y que esperaba que el caso continuara su curso en los tribunales.

“Me siento más aliviado porque han identificado a personas que están bajo la custodia de la Policía”, exclamó.

El agente Gabriel Cruz, adscrito a la División de Homicidios de Mayagüez, investigó el caso.

Como evidencia en la escena se recuperaron 11 casquillos de rifle.

El agente Gabriel Cruz Izquierdo, de la División de Homicidios del CIC de Mayagüez tiene a cargo la pesquisa.