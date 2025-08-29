La Fiscalía de Bayamón se apresta a radicar esta tarde cargos criminales a Ricardo A. Pérez Vázquez, de 42 años, quien se alega apuñaló por la espalda a su pareja en medio de un incidente de violencia doméstica en uno de los restaurantes del “food court” del centro comercial Plaza Río Hondo Mall, en Bayamón, mientras ella trabajaba.

Según informes preliminares, la querella se recibió a las 11:30 a.m. de ayer, jueves, alertando sobre personas heridas frente a un restaurante de comida criolla, situación que sembró el terror entre los ciudadanos que se encontraban en el lugar.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, capitán Raúl Negrón, indicó que ya se logró hablar con la víctima, no de manera formal, ya que se encuentra en condición de cuidado, pero estable.

PUBLICIDAD

Los investigadores cuentan con vídeos de seguridad y de otros diseminados por las redes sociales y testimonios de algunas de las personas que detuvieron al sospechoso, entre otra evidencia. No se contempla radicar ningún cargo a las personas que intervinieron con él quienes le lanzaron sillas mientras le exigían que se lanzara al piso, aclaró.

Pérez Vázquez, brincó el mostrador del negocio mientras ella servía comida y la atacó por la espalda y en otras partes del cuerpo con un cuchillo.

“Él brincó por el mostrador y le propinó heridas punzantes por la espalda, empleados y clientes intervinieron, lanzaron sillas y lo detuvieron”, detalló ayer el capitán Negrón.

El funcionario agregó que no ha expresado las razones por las que intentó matar a su pareja.

Este fue entrevistado tras ser dado de alta en la tarde de ayer ya que recibió varias heridas cuando los clientes intentaron ponerlo bajo arresto civil. Se le tomaron siete puntos de sutura en una laceración que presentaba en la cabeza.

El cuchillo se recuperó en el lugar de los hechos.

La mujer de 32 años y el agresor, quien se dedicaba a bajar la carga de camiones, solo llevaban pocos meses de relación.

En los registros de la Policía de Puerto Rico, no aparecen querellas ni órdenes de protección entre las partes, confirmó Negrón.

El detenido, tiene antecedentes penales por violencia doméstica en el 2006, 2007 y 2014, con otras parejas. No se sabe la disposición de los casos en el tribunal.