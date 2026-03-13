Cargos criminales serán radicados hoy contra Joel Enrique Sánchez Martínez, de 47 años, por el feminicidio de Ana Delia Ocaña Rodríguez, de 50 años, reportado en la tarde del miércoles, en la marquesina de su residencia localizada en el sector Palma Gorda del barrio Carrizales, en Hatillo.

El guardia de seguridad de una compañía privada fue arrestado la noche del miércoles en la calle Norzagaray del Viejo San Juan y se le ocupó su automóvil marca Mitsubishi Lancer, color gris y del año 2008, el cual fue registrado anoche mediante una orden expedida por el juez Francisco Santiago, en el que se ocuparon dos pistolas marca Glock de calibre .40 y 9 milímetros, y colchas y sábanas dentro del baúl.

El sospechoso posee licencia de portación de armas de fuego. El arma de fuego que faltaba se ocupó en el interior de la vivienda. Este no ha hecho ninguna confesión al presente.

De acuerdo con la investigación preliminar, el detenido tenía una relación sentimental con la mujer de un mes, aproximadamente.

Fue a eso de las 5:00 p.m. que el inquilino de Sánchez Martínez, quien vive en la segunda planta de su casa, observó el cadáver semidesnudo de la víctima entre la marquesina y el patio posterior de la residencia.

El cadáver presentaba una herida abierta en la frente, hematomas en la cara que le desfiguraron el rostro y laceraciones como si la hubiesen arrastrado por una superficie de cemento.

Anoche, investigadores del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) allanaron la residencia y trabajaron la escena del asesinato en una de las habitaciones, y levantaron evidencia fundamental para reforzar el caso que se va a presentar ante un juez.

“Al final nos quedamos sin nuestra mamá, él sigue todavía con vida. Eso no nos da muchos alivio, porque ese dolor de hijo, esa pérdida nunca se recupera... que fuera de esta forma tan atroz es la que nos tiene el corazón partido porque pensábamos que en estos días esa ola de violencia y más contra la mujer iba a haber menos cantidad, pero no es así y yo espero que no quede impune como muchos otros casos”, expresó a periodistas su hija Daisy Cruz Ocaña a su salida de identificarla en el ICF junto a su hermano.

El agente Alexy Camacho, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Arecibo, junto a la fiscal Ilia Richard Morán continúan con la investigación.