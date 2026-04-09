La Fiscalía de Caguas formulará esta tarde cargos criminales a Oscar Andrés Serrano Rivera, por presuntamente atropellar mortalmente al gruero, Armando Rodríguez Rodríguez y huir de la escena en hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2025 en la autopista Luis A. Ferré (PR-52), confirmó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 12.4, cuando el sospechoso, de 23 años, que transitaba en una guagua Toyota 4Runner, color blanca y del 2007, impactó a Rodríguez Rodríguez, de 20 años, mientras se encontraba haciendo el enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos.

Serrano Rivera no se detuvo en el lugar del accidente.

Varios días después de los hechos Serrano Rivera compareció con un abogado al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, donde se amparó en su derecho a no declarar.

El vehículo fue ocupado para fines periciales.