Un hombre de 58 años, quien fue identificado en una rueda de confrontación personal, tras su arresto con relación a la desaparición de una adolescente de 15 años con autismo severo, por la que se activó la Alerta Amber el martes, hizo ciertas admisiones de los hechos, reveló el teniente José Carrión, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

“Durante el día de hoy vamos a completar unos detalles que la fiscalía nos solicitó y eventualmente se radicarán cargos... Con su representación legal él hizo unas admisiones”, subrayó Carrión.

El caso es consultado con la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, de la Fiscalía de Bayamón.

PUBLICIDAD

La menor fue llevada por él en la tarde del martes al cuartel municipal de Toa Baja tras la movilización de las autoridades en su búsqueda y la difusión de la noticia, que ambos vieron.

Conforme al protocolo, se entrevistó y se prosiguió a llevarla a una evaluación médica en un hospital, donde se observó que tenía una marca en el cuello.

La adolescente le reveló a su padre sobre el comportamiento indebido que tuvo el hombre con ella y cuando los investigadores del caso advinieron en conocimiento lo arrestaron en la madrugada de ayer en su residencia en Toa Baja.

La investigación está a cargo del agente Luis A. Pabón, adscrito a la División Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC Bayamón.

El sospechoso posee antecedentes penales por violación a la Ley de Armas en el 2003 y 2008, se desconoce la disposición de los casos.

La pesquisa ha revelado que el martes, a eso de la 1:30 a.m. el hombre la encontró caminando tras escaparse de su hogar y le ofreció transportación. La llevó a su apartamento en su guagua Nissan Frontier, del año 2018 y color blanco, donde permaneció con ella todo el día.

El vehículo fue ocupado para fines periciales.

Como es de rigor, el Departamento de la Familia también lleva a cabo una investigación. La menor está en custodia de su padre.