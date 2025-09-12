Cargos criminales por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas serán radicados este viernes a Uziel W. Arroyo Feliciano, de 21 años y vecino de Bayamón por el crimen de un amigo reportado el 25 de agosto.

Los hechos ocurrieron en la calle 45, final de la Urbanización Royal Town en Bayamón, donde localizaron el cadáver con múltiples heridas de bala de Kevin Joel Centeno Rosado, de 22 años, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, capitán Raúl Negrón.

De la investigación surge que la víctima y el detenido tuvieron conflictos relacionados a una deuda de dinero

Este caso fue consultado con el fiscal Isaías Ojeda González, por la agente investigadora Nicole M. Díaz Hernández, bajo la supervisión de Roberto Marrero Aponte y el teniente José A. Bonilla Ruiz.

Arroyo Feliciano, que es representado por el licenciado Jorge Ramos, tiene antecedentes por violencia doméstica.