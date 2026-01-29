Cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas serán radicados a Brian O. Torres Rodríguez, de 36 años, por el crimen de Juan A. Abreu Sánchez, de 33 años, ocurrido en el bar El Topo, ubicado en la calle Petunia de la comunidad Junquito, en Humacao, la noche del 27 de enero.

En la balacera resultó herido de bala, un exguardia municipal de Naguabo de 51 años, residente de Humacao, quien logró manejar su vehículo hasta una sala de emergencias.

La teoría que se investiga es que surgió una discusión por motivos que se encuentran bajo investigación, indicó ayer la teniente Glenda Román, directora de la División de Homicidios de Humacao.

Relacionado con este incidente, el sospechoso que es residente de Yabucoa se presentó voluntariamente en el cuartel de la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, donde dijo que fue el autor de los sucesos intentando alegar un caso de defensa propia.

Se ocupó su vehículo marca Ford Focus color rojo y tras un registro efectuado ayer mediante una orden judicial se recuperó una pistola Glock calibre .40, con la cual se presume cometió los hechos. La misma fue enviada al laboratorio de balística del Instituto de Ciencias Forenses para su análisis.

Torres Rodríguez poseía una licencia de portación de armas de fuego.

La víctima era hijo del apoderado del equipo de baseball juvenil los Azucareros Jr. de Yabucoa, Juan “Guango” Abreu, según se desprene de una publicación de su página Los Azucareros Jr. en Facebook, donde se enviaron frases de condolencia a la familia.

El agente Miguel Sánchez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y la fiscal Janitza Alsina tienen a cargo la pesquisa.