La fiscal Milagros Guntín Pagán se dispone a radicar esta tarde dos cargos de asesinato en primer grado, cinco por tentativa de asesinato y violación a varios artículos de la Ley de Armas de Fuego contra Xavier Abdiel Rivera Feliciano, de 22 años, por el crimen de dos hermanos en el negocio Fantasy, localizado en la carretera PR-119 del barrio Guajataca, en San Sebastián.

Rivera Feliciano había expresado al entregarse en el cuartel que se trató de un caso de legítima defensa, no obstante, la evidencia y las entrevistas a testigos no lo corroboró, explicó el inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

“La Investigación no establece que hubo unas muertes justificadas, no hay razón, no tenían relación ni un motivo, simplemente porque lo miraron mal”, expresó Rivera, a base de la información preliminar.

Los hechos ocurrieron el domingo a las 3:19 a.m. cuando se alega que sin registrarse un altercado previo el imputado comenzó a disparar a mansalva alcanzando a los hermanos Luis Alberto y Alvin José López Hernández, de 29 y 31 años, respectivamente y vecinos del barrio Piletas en Lares.

Alvin José tenía un arma de fuego en la cintura para la cual no poseía licencia la cual no utilizó, mientras que, Rivera Feliciano si contaba con la autorización para portar un arma de fuego. Al momento estaba desempleado.

Entre los heridos figura un guardia correccional, y un agente adscrito a la División de Arrestos de Aguadilla.

La investigación está a cargo de los agentes Víctor Martínez y Juan López bajo la supervisión del sargento Ariel Irizarry, adscritos a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla.