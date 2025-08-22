Cargos por el delito de maltrato de menores por negligencia serán radicados esta tarde a Angelyna Reyes, de 28 años, quien es la progenitora de una niña de dos años que fue rescatada del interior de un vehículo donde fue encerrada en el centro comercial The Outlets at Montehiedra, confirmó el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

El artículo 54 (a) de la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, establece lo siguiente: “Todo padre, madre, o persona responsable del menor que por acción u omisión cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e integridad física, mental o emocional, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años o multa que no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de ocho mil (8,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal”.

En su última citación a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de San Juan, se amparó en su derecho a no incriminarse por recomendación del licenciado Jonathan Gordon De Jesús. Ese día firmó el documento sobre las advertencias Miranda.

El agente Jesús Santana Soto, consultó el caso con la fiscal especializada Jaslene López Lasanta.

De acuerdo con la investigación preliminar, estos hechos ocurrieron el sábado, 2 de agosto, a las 2:43 p.m., mientras el agente Juan González, adscrito al precinto de Caimito se disponía a expedir una multa por estacionamiento a una guagua Mitsubishi Outlander color gris, la cual estaba en contra del tránsito frente a la tienda Marshalls.

En ese momento, observó que la guagua estaba cerrada al igual que los cristales y apagada, encontrando a la niña de dos años en su interior, según la querella.

Un ciudadano se acercó a ayudar y con una pesa rompió el cristal posterior y así abrieron la puerta y la sacaron.

A eso de las 2:55 p.m., la madre de la niña llegó y le explicó al policía que ella se detuvo a recoger una orden en Starbucks ya que trabaja en la entrega de alimentos para la empresa Uber Eats.

Agregó que es madre soltera y que ese es su sustento al igual que lo que gana por cuidar pacientes en sus hogares.

Según el informe de novedades, indicó que tomó la decisión de dejar a la menor sin el aire acondicionado encendido ya que el día estaba fresco y apagó la guagua porque no quería llamar la atención.

Los paramédicos de Emergencias Médicas examinaron a la menor e indicaron que se encontraba en condición estable.