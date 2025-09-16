Los carriles de la PR-3 fueron reabiertos en ambas direcciones tras un accidente leve que provocó la caída de un tendido eléctrico cerca de la farmacia Caridad en Fajardo, informó la Policía.

El incidente, que no dejó personas heridas, involucró una excavadora y causó que los cables quedaran en medio de la vía, representando un riesgo para conductores y peatones.

Mientras se atendía la situación, el tránsito fue desviado por la avenida Marcelito Gotay, en dirección de Ceiba hacia Fajardo, y por la carretera 194 en dirección contraria.

Personal de LUMA Energy también se dirigió al lugar.