Las autoridades reabrieron todos los carriles del expreso PR-52 a la altura del kilómetro 19.9, en dirección de Cayey a Caguas, tras reportarse un accidente que involucró seis vehículos, entre ellos un camión.

No se reportaron personas heridas como resultado del accidente, según la Policía de Puerto Rico.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas investigan los hechos.