La Policía anunció a media mañana de este sábado el cierre de un tramo de la carretera PR-3, en dirección de Carolina a San Juan, frente al Hospital de la UPR Federico Trilla, en Carolina.

Cerca de media hora después, se indicó que la zona fue despejada de los vehículos accidentados y el tránsito fluía con normalidad.

El cierre respondió a un accidente leve.

“El cierre responde a una investigación que realiza la Policía relacionada con un accidente de carácter leve que involucró varios vehículos, ocurrido en horas de la mañana de hoy en el mencionado lugar”, se precisó, en primera instancia.