Uno de los dos carriles reversibles en dirección de Caguas a San Juan fue abierto al tránsito tras ocurrir un accidente en el expreso PR-18, a la altura del kilómetro 5.4, donde un camión perdió el control del volante y se trepó sobre las vallas de seguridad que dividen los carriles cerca de la salida hacia la antigua penitenciaría estatal Oso Blanco, informó la Policía de Puerto Rico.

También serán abiertos dos carriles del expreso Las Américas conforme las brigadas terminen con las labores de limpieza del pavimento.

Un camión se accidentó en el expreso Las Américas en dirección de Caguas a San Juan ocasionando una gran congestión vehícular durante horas. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con la información preliminar, esta madrugada el camión viajaba a alta velocidad sobre el pavimento mojado, perdió el control, impactó la valla que divide los carriles y rodó aproximadamente un kilómetro por encima de la valla antes de detenerse.

PUBLICIDAD

El incidente provocó un derrame de diésel, que personal de Metropistas atiende, y ha generado varios accidentes “bumber to bumper” entre los conductores en el tapón, explicó el capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, en NotiUno.

El conductor del camión no estaba bajo los efectos del alcohol y está cooperando con la investigación.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan le recomendaron a los conductores utilizar la carretera PR-1 como ruta alterna.