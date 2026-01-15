Nota del editor: Entérate de todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 en nuestro especial. Mira cómo se vive la celebración más grande del Caribe. Accede aquí.

---

Conocer las calles y el entorno del Viejo San Juan, los lugares que desea visitar, los horarios y la ubicación de las salidas de emergencia son parte de las principales recomendaciones de seguridad que lanzó este jueves la empresa Genesis Security para las Fiestas de la Calle San Sebastián.

La lista que emitió la empresa, a cargo de parte del componente de seguridad de este multitudinario evento, incluyó mantener los teléfonos móviles cargados, establecer puntos de encuentro y llevar vestimenta adecuada al clima.

Recordó, además, que se debe tener los medicamentos necesarios en caso de condiciones de salud.

Mantenerse atentas a su entorno, identificar rutas de salida y puntos de asistencia, evitar áreas con sobrecupo y seguir en todo momento las instrucciones del personal de seguridad también formaron parte de las recomendaciones.

El listado fue emitido por Genesis Security en un comunicado de prensa con el objetivo de promover un ambiente seguro, ordenado y de prevención durante uno de los eventos culturales más concurridos del país.

“La seguridad en un evento de esta magnitud requiere planificación, coordinación y la colaboración activa del público. Cada recomendación que se sigue ayuda a prevenir incidentes y a proteger vidas”, expresó Roberto Morales, CEO de Genesis Security.

Informó que cerca de 300 oficiales han sido adiestrados durante los pasados días para reforzar las labores de seguridad durante el evento.

“Las Fiestas de la Calle San Sebastián se celebran en espacios históricos y de acceso limitado, por lo que la prevención, el orden y la responsabilidad ciudadana son esenciales para que la actividad transcurra de forma segura”, comentó Morales.