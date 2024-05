Arecibo. Los animales que están en el Centro de Control y Albergue de Animales Capitán Correa, en Arecibo, serán removidos este martes, según confirmaron varias confidencias remitidas a Primera Hora.

La acción ocurre luego de que Jhonny, el perro del trapero Luar La L, presuntamente fuera puesto bajo eutanasia de manera ilegal.

Según supo este diario, el operativo de esta mañana podría significar el cierre del albergue.

Vista del Centro de Control y Albergue de Animales Capitán Correa en Arecibo esta mañana. ( Sara R. Marrero Cabán )

Ante conductores curiosos, quienes reducían la velocidad y grababan con sus celulares, unos siete agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) bloquearon desde antes de las 10:00 a.m. la entrada del refugio, evitando el paso a la ciudadanía mientras que el teniente Joel Vidot, director de la Unidad de Ley 154 (Bienestar y Protección de Animales) de Arecibo, conversaba con los administradores.

No divulgaron oficialmente de qué se trata la operación. Vidot especificó, además, que el operativo no es resultado directo de la muerte del can de Luar La L.

“Hasta que nosotros terminemos esta misión, todos los acuerdos que aquí se llevaron a cabo están bajo una cláusula de discreción y confidencialidad que nos estableció el tribunal. Mientras nosotros estemos haciendo esta misión, estoy imposibilitado en divulgar información hasta completar con éxito la operación que estoy haciendo”, se limitó a decir Vidot, quien aclaró que dicha “misión” culminará hoy mismo.

La lamentable muerte de Jhonny desató una ola de repudio de la ciudadanía.

Raúl Armando Del Valle Robles, nombre de pila del cantante, acudió a las redes sociales hace dos semanas para pedir ayuda ciudadana con el fin de dar con el paradero de Jhonny, al aducir que alguien de su urbanización en Río Grande se lo había llevado al albergue, pese a que el can tenía collar.

Luego, la organización Pet Friendly PR reveló la muerte del perro.

Según un informe emitido por la Oficina de Prensa del NPPR, varios ciudadanos denunciaron el hallazgo de una bolsa plástica en un solar yermo, ubicado en la parte posterior del mencionado albergue. En su interior, los uniformados encontraron el cadáver de un perro en avanzado estado de descomposición, que sería llevado a un veterinario para practicarle una necropsia por si se trata de Jhonny.

Tras este hallazgo, Luar La L se despidió de su mascota en las redes, asegurando que “esto no se quedará así, confía en mí”.