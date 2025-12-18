Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce buscan dar con el paradero de un joven que fue visto por ultima vez el pasado 1 de noviembre en la Plaza Pública de Ponce.

Daniel Alejandro Ortiz Toro, de 33 años, fue reportado como desaparecido por un familiar y fue descrito como de tez blanca, 5 pies 2 pulgadas de estatura, 176 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Este posee tatuajes en el brazo izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía mahón azul y camiseta multicolores.

Si conoce el paradero de este joven ,puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234 Ext. 2464 0 2463.