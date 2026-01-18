Un accidente fatal ocurrió en la tarde del domingo, en la carretera PR-2 km 148, frente al concesionario de autos Auto Stop en Mayagüez, informó la Policía.

Según la información recibida, un hombre -identificado como Sergio Feliciano Bonilla de 65 años- perdió la vida cuando chocó el vehículo que manejaba marca Ford, modelo F150 contra unas vallas de seguridad que se encontraban en la carretera, por motivos de mejoras al pavimento. Acto seguido impactó por la parte posterior una máquina estacionada en el lugar.

Agentes adscritos a la División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez de la Policía de Puerto Rico, en conjunto a el fiscal Carlos Cáceres, se hicieron cargo de la investigación.